Сотрудник выбрал отгул за переработку: как оформить в 1С:ЗУП

Сверхурочные часы отработаны, а сотрудник просит отгул, причем не на весь день, а на несколько часов. Как провести это в 1С:ЗУП, чтобы табель и зарплата сошлись, показывают в новом уроке курса «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП».

Ситуация знакомая, сотрудник задержался после работы и попросил компенсировать переработку отдыхом. Бухгалтеру предстоит зарегистрировать сверхурочные часы, оформить предоставление отдыха и убедиться, что все верно отразилось в учете. Если сотрудник берет лишь несколько часов, легко получить расхождение между документами, табелем и начислениями.

В курс повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП» добавили урок о сверхурочной работе, за которую сотрудник выбрал дополнительное время отдыха. На практических примерах показывают, как оформить переработку и отгул на целый день или несколько часов, а затем проверить табель и расчет зарплаты.

В новом уроке разбирают оба варианта — отдых на полный день и на несколько часов. Показывают также, как оформить переработку сразу нескольких сотрудников и проверить результат в 1С:ЗУП.

Добавили урок о сотрудниках, которым нельзя устанавливать исполнительный срок. Проверить это нужно при приеме на работу: подпись сотрудника под трудовым договором не делает такое условие действительным.

Обучение построено на работе в 1С:ЗУП: на занятиях показывают, какие документы создать, что в них заполнить и где проверить результат. В программе есть и другие задачи кадровика и бухгалтера от приема сотрудников и расчета зарплаты до отчетности и исправления ошибок.

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