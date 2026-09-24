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Российские приложения могут перестать устанавливаться на Android — Минцифры оценило риск

Минцифры и отрасль готовят предложения по минимизации рисков от новой верификации разработчиков Android-приложений

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Минцифры рассматривает как реальный сценарий риск, при котором Google через программу верификации разработчиков ограничит установку российских приложений на устройствах с Android, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на конференции «День ТризТех».

По его словам, у государства есть «карта рисков» — операционных, среднесрочных и долгосрочных.

💬Google ведет верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения💬, — передает его слова РБК.

В августе Google ввела в Android новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков. С 2027 года установка APK-файлов потребует изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Россия не входит в число стран, которых изменения коснутся в первую очередь, с 30 сентября они затронут Бразилию, Индонезию, Сингапур и Таиланд

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