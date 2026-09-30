Финансист рассказал, как улучшить кредитную историю

Для повышения кредитного рейтинга нужно вовремя вносить платежи. Помочь могут даже небольшой POS-кредит или кредитная карта с минимальным лимитом.

Положительную динамику платежей можно сформировать и зафиксировать в бюро кредитных историй за три-шесть месяцев, сообщил исполнительный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Павлихин.

«Дисциплина — это самый важный фактор в формировании кредитного рейтинга, ее вес в оценке достигает около 35%», — пояснил эксперт.

Повысить рейтинг помогут своевременные платежи даже по небольшому POS-кредиту, например на покупку техники, или по кредитной карте с минимальным лимитом. При низком рейтинге Павлихин рекомендует накапливать баллы постепенно и не пытаться сразу получить крупный кредит.