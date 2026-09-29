Песков объяснил, что будет с западными компаниями при временном управлении

Введение временного управления в работающих в России западных компаниях не предполагает смену их владельцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указы президента о введении временного управления в западных компаниях, которые продолжают работать в России, не предусматривают смену собственника, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они не направлены на смену собственника никоим образом», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, речь идет именно о введении внешнего управления компаниями. Права собственности при этом, как следует из заявления Пескова, не переходят к новому владельцу.