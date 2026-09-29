«Магнит» и «Пятерочка» с 30 сентября: что известно о закрытии магазинов

Публикация о новых решениях «Магнита» и «Пятерочки» с 30 сентября 2026 года не содержит сведений об общем изменении работы сетей в эту дату. Приведенный в ней пример закрытия петербургского магазина появился в новостях еще в августе

«Магнит» и «Пятерочка» с 30 сентября: какие сведения подтверждены

28 сентября издание «Пруфы» перечислило возможные перемены: закрытие отдельных точек, ремонт, смену формата и графика. Однако адресов магазинов, для которых такие изменения начнутся именно 30 сентября, и соответствующих заявлений компаний нет.

Конкретный пример в статье — «Пятерочка Налету» в бизнес-центре «Трезубец» в Санкт-Петербурге. «Пруфы» относят закрытие к 25 сентября. Но РБК Петербург сообщил о закрытой точке на улице Ефимова уже 22 августа. На странице указано, что это повтор публикации от 20 августа. Точный день закрытия из этой даты публикации установить нельзя, однако событие уже описывалось до конца сентября.

В комментарии РБК представители X5 связали закрытие и ротацию магазинов с оценкой эффективности отдельных объектов. Тогда же компания сообщила, что продолжает тестировать «Пятерочку Налету» в Москве. Это августовский комментарий об отдельном формате магазинов с готовой едой и напитками; он не устанавливает график работы сети на конец сентября.

Что сообщалось о «Магните»

2 сентября «Петербургская политика» сообщила, что в Петербурге закрылся экспериментальный магазин «Магнит на Садовой». По информации пресс-служб компаний, которую приводит издание, эта точка и «Пятерочка Налету» прекратили работу еще в августе. В публикации говорится о двух магазинах — единой даты закрытия для обеих сетей там нет.

Оснований говорить о массовом закрытии «Магнита» и «Пятерочки» с 30 сентября эти новости не дают. Но делать обратный вывод, будто все магазины обязательно сохранят прежний график, тоже нельзя. В сообщениях описаны отдельные случаи, произошедшие раньше.

Перед поездкой стоит посмотреть часы работы нужного магазина на сайте сети или в приложении. Если точка закрыта на ремонт, дату открытия можно уточнить у поддержки или узнать из объявления на двери.