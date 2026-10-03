Депутат предложил открывать дежурные группы детсадов с доплатой воспитателям

Группу смогут открыть при обращении не менее десяти семей. Механизм предлагают запустить с января 2027 года.

Дежурные группы в детских садах могут работать до 20:00, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков. Открывать их планируется только при наличии запроса от родителей как минимум десяти детей, посещающих сад.

«Продление работы одной дежурной группы до 20:00 было бы полезно для всех. А чтобы избежать пустующих вечерних групп, открывать их предлагаю только после обращения десяти родителей детей, посещающих сад», — сказал депутат.

По мнению Новичкова, такой порядок позволит родителям забирать детей после поздней работы. Воспитатели при этом смогут получать дополнительную оплату, возможно, с повышающим коэффициентом.

Запустить механизм депутат предлагает с января 2027 года. Новичков отметил, что законодательных препятствий для этого нет.