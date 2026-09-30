«Магнит» запустил доставку посылок для физлиц в 900 населенных пунктах

Приложение «Магнит посылки» появилось в сторах в августе 2026, а отправлять посылки пока можно только внутри одной локации.

«Магнит» открыл сервис доставки посылок физическим лицам «Магнит посылки». Приложение появилось в App Store и Google Play в августе 2026 года, обнаружили «Ведомости».

В описании указано, что доставка возможна более чем в 3000 городов, однако в компании уточнили: сейчас физлица могут отправлять посылки друг другу только в пределах одной локации, а фактически услуга доступна более чем в 900 населенных пунктах присутствия сети. Междугородная доставка находится в тестировании и будет запущена в октябре 2026 года, пишут «Ведомости».

По словам ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко, запуск сервиса позволит ритейлеру дополнительно загружать существующую инфраструктуру — магазины и собственную курьерскую службу. Он отмечает, что модель особенно логична для внутригородской доставки благодаря широкой клиентской базе и уже работающим курьерам.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов считает, что новый сервис даст «Магниту» возможность использовать свободные мощности и получать дополнительную выручку без значительных инвестиций.