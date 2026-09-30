Электронный полис в сервисе «Цифровой ID» принимают в медорганизациях наравне с бумажным или пластиковым документом.

Пациенты могут предъявлять полис ОМС через мессенджер Max при обращении в медицинскую организацию. Электронная версия документа доступна в сервисе «Цифровой ID».

«Полис ОМС можно предъявить через мессенджер Max. В сервисе „Цифровой ID“ доступна его электронная версия, которую можно использовать при обращении в медицинскую организацию», — сказано в сообщении Минздрава.

В Max также доступны запись к врачу, закрытие больничных и телемедицинские консультации с медицинскими специалистами.