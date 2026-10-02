Цифровым рублем чаще всего пользуются мужчины от 36 до 45 лет

Основными пользователями цифрового рубля стали мужчины 36–45 лет, которые активно пользуются банковскими продуктами и инвестируют. Среди регионов по числу открытых счетов лидирует Москва.

Мужчины в возрасте от 36 до 45 лет чаще других открывают счета и проводят операции с цифровыми рублями. К такому выводу пришли аналитики ВТБ.

У типичного пользователя цифрового рубля есть как минимум один накопительный счет либо одновременно накопительный и индивидуальный инвестиционный счет. В банке его характеризуют как активного транзакционного клиента массового сегмента.

На втором месте по активности — мужчины от 46 до 55 лет. Они также пользуются накопительными счетами, почти у половины есть ИИС, у каждого пятого — вклад, у каждого десятого — программа долгосрочных сбережений. Кроме того, они активно оплачивают картами товары и услуги.

В первые недели после запуска около 14% пользователей, которые открыли счета в цифровых рублях, жили в Москве. В топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

Таким образом, на старте цифровой рубль оказался наиболее востребован среди экономически активных мужчин среднего возраста, которые уже пользуются несколькими банковскими и инвестиционными продуктами.