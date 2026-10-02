В Госдуму внесли законопроект о субсидировании расходов на жизненно важные лекарства

Депутаты предлагают компенсировать гражданам траты на жизненно необходимые препараты, если они превышают 10% дохода — порог, который ВОЗ считает «катастрофической финансовой нагрузкой».

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает субсидии из федерального бюджета расходов граждан на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств, если такие траты превышают 10% их дохода.

Порог в 10% основан на методологии Всемирной организации здравоохранения, которая относит такие расходы к «катастрофической финансовой нагрузке» для домохозяйства.

Авторы инициативы считают, что норма особенно важна для семей, где нескольким людям одновременно требуется постоянная лекарственная терапия — речь идет о семьях с детьми, пожилыми людьми и хроническими больными. Покупка нескольких необходимых препаратов может существенно ударить по бюджету, даже если траты каждого члена семьи выглядят небольшими.