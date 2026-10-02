Минфин предложил ввести налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков

Налогом до 30% хотят обложить сверхприбыль компаний ГМК и золотодобычи за 2026 год из‑за роста мировых цен на сырье.

Правительство внесло в Госдуму законопроект Минфина о введении налога на сверхдоходы для российских горно‑металлургических компаний и золотодобытчиков.

Налогом предлагается облагать сверхприбыль, полученную в 2026 году вследствие роста мировых цен на сырье. Под действие нормы подпадают отдельные виды руд черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, горно‑химическое неметаллическое сырье, сырье, содержащее металлы, а также полупродукты с содержанием драгоценных металлов.

Ставка налога составит от 20% до 30%, следует из законопроекта. База будет рассчитываться исходя из объема добытого полезного ископаемого и превышения средней мировой цены над уровнем 2025 года с учетом предусмотренной индексации. Документ также устанавливает особый порядок уплаты налога в 2027 и 2028 годах.