Эксперт объяснил, что изменилось в семейной ипотеке кроме ставок

Условия семейной ипотеки изменились с 1 октября 2026 года. Ставка теперь зависит от числа детей и региона, а срок государственного субсидирования новых кредитов ограничили 15 годами.

Для семей с одним ребенком младше семи лет ставка по семейной ипотеке выросла с 6 до 10% в большинстве регионов и до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Об этом «Клерку» рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

При этом для многодетных семей появились ставки ниже прежних 6%. При наличии пяти и более детей кредит можно оформить под 2% в большинстве регионов и под 4% в четырех столичных субъектах. Хотя бы одному ребенку на дату заключения договора должно быть меньше семи лет.

Изменился и срок государственного субсидирования ипотеки. По договорам, заключенным до 30 сентября включительно, банк получает возмещение в течение всего срока кредита. Для договоров с 1 октября субсидирование ограничено 15 годами.

«Пятнадцать лет — не предельный срок самой ипотеки. Более длительный договор позволяет снизить обязательный ежемесячный платеж и оставляет возможность погасить кредит раньше. Но теперь семье нужно оценить и другой сценарий: какой долг останется через 15 лет, если выплачивать ипотеку по графику, и как тогда может измениться платеж», — пояснил Софронов.

Для семей с двумя и более детьми одновременно увеличили сумму кредита, на которую распространяется льготная ставка. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит составляет 15 млн рублей при двух детях и 18 млн рублей при трех и более вместо прежних 12 млн.

В остальных регионах льготный лимит увеличили с 6 млн до 8 млн рублей для семей с двумя детьми и до 10 млн рублей — с тремя и более. Для семей с одним ребенком суммы не изменились: 12 млн рублей в четырех столичных субъектах и 6 млн рублей в остальных регионах.

Кредит может превышать установленный лимит, но льготная ставка будет действовать только в его пределах. Условия для оставшейся части кредита определяет банк.

Еще одно изменение касается права на программу. Раньше в малых городах и ряде регионов семейную ипотеку могли получить родители двух несовершеннолетних детей, даже если младшему уже исполнилось семь лет. Для новых договоров такое основание исключили — теперь необходим ребенок младше семи лет либо ребенок-инвалид.

После покупки жилья заемщику также придется зарегистрироваться в приобретенной квартире или построенном доме. Требование начинает действовать с 271-го дня после регистрации права собственности, а регистрацию нужно сохранять до истечения пяти лет с даты выдачи кредита. При нарушении этого условия ставка может повыситься.