Назвали продолжительность осенних каникул 2026

В 2026/27 учебном году осенний отдых будет на день дольше зимнего. Школы могут скорректировать рекомендованный график.

Осенние каникулы для российских школьников продлятся 12 календарных дней с учетом Дня народного единства и выходных, следует из плана Минпросвещения. Рекомендованный период между первой и второй четвертями — с 26 октября по 3 ноября 2026 года.

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года и займут 11 дней. Весенний отдых рекомендовано провести с 27 марта по 4 апреля, а летний — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

Образовательные организации могут использовать федеральный календарный учебный график или составить собственный на его основе. При этом школы вправе учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.