Еще четыре страны перестали признавать российские загранпаспорта без чипа

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция больше не оформляют визы и не разрешают въезд по пятилетним российским загранпаспортам. Для части ранее выданных виз действует переходный период.

Российские загранпаспорта старого образца без электронного чипа с 1 октября 2026 года перестали принимать еще четыре страны.

Об этом сообщила Ассоциация туристических организаций России. Аналогичные ограничения уже действуют в Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

В странах Бенилюкса визы, вклеенные в пятилетние паспорта, сохраняют действие максимум до 31 декабря 2026 года. Швеция до этой же даты разрешает въезд, если действующая виза или вид на жительство были выданы до 1 октября.

Пятилетние российские загранпаспорта продолжают признавать Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Хорватия и Швейцария. Однако требования нужно проверять для каждой страны маршрута: признание документа одним государством не дает права свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.

Франция и Чехия сохраняют исключение для детей младше 15 лет, Финляндия — младше 18 лет. В Польше с 1 апреля 2026 года въезд и пребывание по пятилетнему российскому загранпаспорту будут считаться незаконными, даже если турист прибыл через страну, которая такой документ признает.