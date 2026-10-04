Депутат рассказал, какие подарки можно дарить учителям

Подарок от ребенка или от всего класса тоже не может быть дороже трех тысяч рублей.

Школьники могут подарить учителю несколько подарков, но каждый из них не может быть дороже 3 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Об этом он напомнил в преддверии дня учителя, который отмечают 5 октября.

Согласно ГК РФ, работникам образовательных организаций разрешается получать подарки, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей. Это ограничение установили в 2008 году, когда МРОТ составлял около 2,3 тыс. рублей.

«Ограничение распространяется на каждый подарок в отдельности, а не на общую сумму. То есть школьники и их родители могут подарить учителю несколько подарков, но каждый из них должен быть не дороже 3 тысяч рублей», — пояснил депутат.

Подарок от всего класса тоже не может быть дороже трех тысяч рублей, то есть умножать лимит на количество тех, кто хочет в подарке поучаствовать, нельзя.