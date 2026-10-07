Мошенники стали использовать персональные данные для многоходовых атак

Преступники изучают соцсети, профессию, интересы и семейные обстоятельства жертвы. Атака может включать фишинговое сообщение, звонок от имени банка или полиции и приезд курьера.

Мошенники стали чаще подстраивать схемы обмана под конкретного человека, сообщили в пресс-центре МВД России. Для этого они анализируют его социальные сети, интересы, профессию, семейные обстоятельства и цифровые привычки.

«В результате жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью — многоходовые сценарии», — пояснили в ведомстве.

Сначала человеку могут отправить сообщение с фишинговой ссылкой. Затем ему звонят якобы из банка или полиции и требуют перевести деньги, после чего в схему могут включить курьера.