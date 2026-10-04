В России начали вводить масочный режим из-за подозрения на чуму

На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим после смерти сотрудницы противочумного института. В регионе проверяют информацию об особо опасной инфекции.

На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели обязательное ношение медицинских масок. Об этом сообщил директор предприятия Артем Фоминых. Масочный режим назвали профилактической мерой. Об этом пишет «ИрСити».

Поводом для повышенного внимания стала смерть сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

На фоне этого в СМИ и соцсетях начала распространяться версия, что женщина могла заразиться чумой. В Шелехове и Иркутске были введены дополнительные противоэпидемические меры, а часть больниц закрыли на карантин. Хронологию событий публиковал Irk.ru.

Однако 4 октября Роспотребнадзор сообщил, что чума у погибшей не подтверждена.

Официальный диагноз — «пневмония неустановленной этиологии». Расширенные исследования не выявили в биоматериале женщины микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. В противочумном институте также не выявили аварий при работе с патогенными микроорганизмами.

Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается стабильной. Сообщение ведомства приводит «Интерфакс».