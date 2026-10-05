За продажу сигарет несовершеннолетним будут отзывать лицензии

Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП. Ожидается, что новые правила начнут действовать одновременно с лицензированием розничной и развозной торговли табаком.

Продажа сигарет несовершеннолетним станет основанием для отзыва лицензии у продавца табачной и другой никотиносодержащей продукции. Документ вступит в силу в марте 2027 года.

Лицензии также будут отзывать, если Росалкогольтабакконтроль более двух раз в течение года получит информацию о нарушении ряда других ограничений. Среди них торговля снюсом и насваем, поштучная продажа сигарет и дистанционная реализация никотиносодержащей продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Основанием для лишения лицензии также станут оборот запрещенной продукции и несоблюдение региональных ограничений по местам продажи табака. Кроме того, продавцов смогут лишать лицензий за отсутствие обязательной маркировки и незаконное использование товарных знаков.