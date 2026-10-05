ЛДПР требует освободить учителей от скрытых отчетов и цифровых фотоотчетов

Учителя по‑прежнему жалуются на принудительную регистрацию на платформах, ведение школьных соцсетей и фотоотчеты, хотя действующие нормы запрещают подобную нагрузку.

В Госдуме выступили за масштабную проверку того, как регионы исполняют закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий готовит обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с требованием отменить все необоснованные формы отчетности, которые до сих пор навязывают учителям на местах.

«ЛДПР будет добиваться реального снижения этой нагрузки. Направим письмо министру просвещения России с требованием проверить исполнение действующих норм в регионах, выявить дополнительные формы отчетности, которые продолжают навязывать педагогам, и обеспечить отмену необоснованных требований», — сказал Слуцкий.

Несмотря на то, что закон №328-ФЗ и приказ Минпросвещения №779 строго ограничили перечень обязательных документов (пять — для учителя, два — для воспитателя и шесть — для педагога СПО), на практике проблема осталась. Педагоги продолжают жаловаться на принудительную регистрацию на цифровых платформах, ведение публикаций для школьных соцсетей и подготовку фотоотчетов о проведенных мероприятиях.