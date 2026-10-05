Минфин направит 279 млрд рублей на покупку валюты и золота в октябре 2026

Дополнительные нефтегазовые доходы в октябре оценили в 289,46 млрд рублей, а совокупный объем средств для операций на внутреннем рынке составит 279,42 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре 2026 года прогнозируется на уровне 289,46 млрд рублей.

По итогам сентября суммарное отклонение фактических нефтегазовых доходов от ожидаемого и базового месячного объема составило –10,04 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Минфина.

С учетом этих данных Минфин направит 279,42 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота. Операции пройдут с 7 октября по 6 ноября 2026 года, ежедневный объем покупки составит 12,7 млрд рублей в эквиваленте.