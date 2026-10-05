ЦБ назвал диапазон ключевой ставки на 2027 год

Для стабилизации инфляции на целевом уровне средняя ключевая ставка в 2027 году должна составить 10,5–12,5%. В дальнейшем ЦБ рассчитывает продолжить ее снижение.

Базовый прогноз Банка России на 2027 год предполагает среднюю ключевую ставку на уровне 10,5–12,5%. Об этом зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По прогнозу регулятора, после этого ставка продолжит снижаться и в 2029 году вернется к нейтральному уровню. Это должно произойти одновременно с возвращением бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.

Сейчас Банк России оценивает нейтральную ключевую ставку в диапазоне 7,5–8,5%.