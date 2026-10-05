На бестабачные никотиновые изделия предложили ввести акциз

Совет Федерации предложил регулировать оборот бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий и обложить их акцизом. Поступления хотят направлять в бюджеты регионов.

Акциз на бестабачные никотиновые и безникотиновые изделия может стать дополнительным источником доходов региональных бюджетов. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

По ее словам, вместе с введением акциза необходимо регулировать оборот и потребление такой продукции. Полученные средства предлагается зачислять непосредственно в бюджеты субъектов РФ.

«Контроль за этим со стороны регионов будет сильным, потому что появляется мотивация», — сказала Матвиенко.

Предложение прозвучало в рамках обсуждения сбалансированности региональных бюджетов. Матвиенко также призвала субъекты РФ активнее работать над увеличением собственной доходной базы.