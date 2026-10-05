Белгородской области спишут две трети долга и направят почти 3 млрд рублей на ключевые нужды

Белгородская область воспользуется механизмом снижения задолженности перед федеральным бюджетом на две трети. Почти 3 млрд рублей будут направлены на приоритетные задачи региона, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей.

За два года эта мера доказала эффективность: регионы получили сотни миллиардов рублей на проекты, которые напрямую улучшают качество жизни. Об этом сказано на сайте кабмина.

Премьер-министр поручил вице‑премьерам постоянно отслеживать финансовое состояние регионов, которые они курируют, чтобы своевременно применять инструменты поддержки и контролировать выполнение обязательств.