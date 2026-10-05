Силуанов: реальные доходы населения вырастут на 1,4% в 2027 году

Минфин ожидает рост реальных доходов на 1,4% в 2027 году и ускорение показателя до 2,5% в 2028-2029 годах.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2027 году реальные доходы россиян вырастут на 1,4%. Об этом он рассказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В 2028-2029 годах прирост реальных доходов населения, по его словам, составит в среднем 2,5% ежегодно.

За январь-июнь 2026 года реальные располагаемые доходы увеличились на 1,5% год к году, тогда как за аналогичный период 2025 года рост был значительно выше — 8,7%. Ранее Минэкономразвития прогнозировало повышение показателя на 2,1% в 2027 году.