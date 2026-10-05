«Русал» добился отмены предупреждения ФАС о ценах на алюминий

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Русала» и отменил предупреждение ФАС о необходимости изменить формулу ценообразования на алюминий для российских потребителей. Антимонопольная служба намерена обжаловать решение.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Русала» в споре с Федеральной антимонопольной службой. Суд удовлетворил требования компании об отмене предупреждения, которое обязывало ее скорректировать внутренние цены на алюминий. Об этом ТАСС сообщил источник.

В ФАС заявили, что не согласны с решением суда и обжалуют его в апелляционной инстанции. ТАСС также направил запрос в «Русал».

В конце сентября стало известно, что компания намерена с 1 октября перейти на новую формулу ценообразования на первичный алюминий и сплавы для российских потребителей. Ожидалось, что это позволит снизить цены на $40–100 за тонну.

Ранее ФАС возбудила дело против «Русала» из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен.

Ведомство установило, что компания использовала в формуле для российских покупателей региональную премию, основанную на европейских ценовых показателях, хотя российский алюминий преимущественно поставляется в Азию. Служба усмотрела в этом признаки навязывания невыгодных условий отечественным переработчикам.