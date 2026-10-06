Разрыв между пенсиями работающих пенсионеров в регионах превысил 22 тысячи рублей

Самую высокую среднюю пенсию получают работающие пенсионеры на Чукотке, самую низкую — в Дагестане. В среднем по стране выплата составляет 24 017 рублей.

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией работающих пенсионеров в регионах в августе 2026 года превысила 22 тыс. рублей.

В Чукотском автономном округе средняя выплата достигла 39 630 рублей, пишет ТАСС.

В Республике Дагестан работающие пенсионеры в среднем получали 17 601 рубль. Средняя пенсия по России с учетом всех пенсионеров составляет 25 469 рублей.