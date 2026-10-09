Иностранные права россиян хотят признавать при поездках в РФ до 183 дней

Иностранные водительские удостоверения россиян будут действовать в России, если срок их пребывания в стране не превышает 183 дней в течение 12 месяцев, следует из законопроекта, одобренного правительственной комиссией. Дни будут исчислять с каждого фактического въезда в РФ.

Сейчас иностранные права гражданина РФ становятся недействительными через год после первого въезда в Россию. Из-за этого россияне, постоянно живущие за рубежом, со временем теряют возможность пользоваться такими удостоверениями, даже если приезжают в страну ненадолго. Об этом пишет ТАСС.

МВД разработало поправки после постановления Конституционного суда. В апреле 2026 года КС признал действующее ограничение неконституционным, рассмотрев жалобу россиянина Сергея Шахова. В 2019 году его оштрафовали в Архангельске за вождение без российских прав, хотя у него было удостоверение, выданное в Эстонии, где он постоянно жил.

Для россиян, которые возвращаются в РФ на постоянное место жительства и получают регистрацию, срок не изменится: иностранные права будут действовать один год с момента въезда. После рассмотрения правительством законопроект смогут внести в Госдуму.