Депутат: страховые пенсии повысят дважды в 2027 году

Выплаты проиндексируют 1 февраля и 1 апреля 2027 года. Работающим пенсионерам также проведут перерасчет 1 августа.

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Февральская индексация затронет работающих и неработающих пенсионеров, ее размер определят по фактической инфляции за 2026 год.

С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно увеличат с учетом доходов Социального фонда и экономических показателей. Фиксированная выплата останется на февральском уровне, поэтому прибавка будет зависеть от количества пенсионных баллов.

Работающим пенсионерам 1 августа автоматически учтут страховые взносы, поступившие за них в 2026 году.

«Прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, а ее сумма зависит от заработка и пенсионной истории человека», — уточнил Говырин.

Социальные и связанные с ними государственные пенсии повысят 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за 2026 год. Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты скорректируют 1 августа, а военные пенсии проект бюджета предусматривает увеличить с 1 октября на 4%. Все индексации и перерасчеты проведут без заявлений.