Организации должны сдать отчет об инвестиционной активности в Росстат

Срок представления формы в 2026 году истекает 12 октября 2026. Сведения заполняют по состоянию на 10 октября.

Отчет об инвестиционной активности нужно представить в территориальный орган Росстата по месту фактического ведения деятельности компании. Сведения подают по форме № ИАП, утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 № 464 с изменениями и дополнениями.

Форму сдают юридические лица, кроме микропредприятий, которые работают в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, энергетике, газоснабжении и теплоснабжении. Обязанность также распространяется на организации в сферах кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

Форму № ИАП заполняют на основании первичных статистических данных, полученных от руководителя организации или менеджера по состоянию на 10 октября отчетного года. В отчет включают сведения по юридическому лицу в целом — по всем филиалам и другим структурным подразделениям независимо от их местонахождения, в том числе за пределами России.