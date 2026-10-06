С 1 ноября 2026 г. ужесточаются требования к производителям вискового дистиллята

Часть поправок к закону № 171-ФЗ распространит на производителей вискового дистиллята некоторые требования, установленные для производителей этилового спирта. Изменения внес Федеральный закон от 4 июля 2026 года № 231-ФЗ.

С 1 ноября 2026 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, в том числе по Федеральному закону № 231-ФЗ от 04.07.2026. Они уточняют термины и меняют требования к обороту отдельных видов алкогольной продукции. Сравнить редакции можно здесь.

Для бухгалтеров организаций, которые производят висковый дистиллят на 1 ноября 2026 года, важно учитывать новые требования к уставному капиталу и чистым активам. В частности:

Если стоимость чистых активов на последнее число календарного года действия лицензии окажется ниже размера уставного капитала, лицензию могут аннулировать. Требования будут действовать с 1 марта 2028 года. Если у организации изменился состав органов управления либо сменился единоличный исполнительный орган или главный бухгалтер, нужно уведомить Росалкогольтабакконтроль в течение 15 дней.

При этом основная часть закона вступила в силу уже 1 сентября 2026 года. С этой даты, например, изменился порядок получения розничных алкогольных лицензий. Теперь документы подают в электронной форме, кроме случаев, предусмотренных законом, а решение о выдаче принимают в течение 15 рабочих дней. Если потребуется дополнительная экспертиза, срок могут продлить, но не более чем на 25 рабочих дней.

Также организации, которые производили висковый дистиллят на 1 сентября 2026 года, должны до 30 октября 2026 года подать в Росалкогольтабакконтроль сведения о составе органов управления, единоличном исполнительном органе, главном бухгалтере, а также связанных и аффилированных организациях.

Памятка: что нужно учесть производителям вискового дистиллята

Что меняется Суть требования Когда применять Уставный капитал Для производителей вискового дистиллята — оплаченный уставный капитал не менее 100 млн рублей. Для соискателей лицензии на производство, хранение и поставки вискового дистиллята — с 1 ноября 2026 года. Для организаций, которые производили висковый дистиллят на 1 ноября 2026 года, — с 1 марта 2028 года. Чистые активы Если стоимость чистых активов на последнее число календарного года действия лицензии окажется ниже установленного размера уставного капитала, это является основанием для аннулирования лицензии. Для организаций, которые производили висковый дистиллят на 1 ноября 2026 года, — с 1 марта 2028 года. Лицензирование На производителей вискового дистиллята распространяются требования к лицензированию, в том числе требования к деловой репутации руководителей и других лиц, а также к представлению сведений о связанных и аффилированных организациях. С 1 ноября 2026 года. Органы управления и главный бухгалтер Об изменении состава органов управления, единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера нужно уведомлять Росалкогольтабакконтроль. С 1 сентября 2026 года. Срок уведомления — 15 дней со дня изменения. Сведения о структуре управления Организации, которые производили висковый дистиллят на 1 сентября 2026 года, должны представить сведения о составе органов управления, единоличном исполнительном органе, главном бухгалтере, а также о связанных и аффилированных организациях. До 30 октября 2026 года. Производственные и складские помещения Помещения должны соответствовать установленным требованиям, быть объектами недвижимости и находиться в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сроком не менее года. С 1 сентября 2026 года. Электронная подача документов на розничную лицензию Документы для получения розничной лицензии подают в электронной форме, кроме предусмотренных законом случаев. Решение принимают в течение 15 рабочих дней. При необходимости дополнительной экспертизы срок могут продлить максимум на 25 рабочих дней. С 1 сентября 2026 года.