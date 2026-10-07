Производителям аккумуляторов предоставят налоговые льготы
Власти поддержат создание новых производств аккумуляторов. Основные меры помощи будут связаны с налоговыми льготами.
Производители аккумуляторов получат государственную поддержку, в том числе налоговые преференции, заявил президент России Владимир Путин. Помощь предусмотрена на этапе запуска предприятий.
«Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере», — сказал президент.
Заявление прозвучало при открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей. Владимир Путин также обратил внимание компаний на необходимость непрерывно совершенствовать технологии накопления энергии.