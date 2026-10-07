Маткапитал предложили тратить на российские автомобили до 2 млн рублей

Семьям могут разрешить направлять материнский капитал на покупку отечественной машины. Инициатива также должна поддержать производство семейных автомобилей.

Использовать маткапитал для покупки российского автомобиля стоимостью до 2 млн рублей предложил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, для семей нужно расширить перечень направлений, на которые можно потратить эти средства.

«Уверен, что многие родители поддержат такую программу, а наш российский автопром получит весомую поддержку для развития линейки семейного транспорта», — заявил Сергей Миронов.

Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает запустить программу «Автомобиль многодетным». Она предусматривает оформление автокредита по льготной ставке и должна стимулировать спрос на отечественные минивэны и большие автомобили для семей с детьми.