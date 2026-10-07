В России могут ввести постоянное регулирование партнерского финансирования

Минфин рассматривает точечные изменения в действующие законы. Сейчас механизм применяется в экспериментальном режиме.

Партнерское финансирование могут перевести на постоянное регулирование, сообщила пресс-служба Минфина.

«Сейчас прорабатывается вопрос введения постоянного регулирования путем внесения точечных изменений в уже действующие законы», — уточнили в министерстве.

После продления эксперимента основной акцент сделали на продуктах для бизнеса. Речь идет о купле-продаже товаров в рассрочку и финансировании проектов, включая прямое вхождение в капитал и совместное распределение рисков.

Задача механизма — привлечение внутренних и внешних инвестиций. Одновременно разрабатываются стандарты, которые определят условия и параметры продуктов партнерского финансирования: экспериментальный статус отрасли вызывает вопросы у потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.