Слова предпринимателя могут использовать против него при проверке на дробление

ФНС может использовать объяснения предпринимателя при доказывании дробления бизнеса. Перед допросом или беседой с инспектором стоит подготовить документы и заранее продумать позицию.

Даже самостоятельные компании могут привлечь внимание налоговой, если работают в одной сфере, связаны родственными отношениями или помогают друг другу в работе. Об этом в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор» рассказала аудитор Людмила Ганичева.

Она привела случай из своей практики с матерью и дочерью, каждая из которых вела собственный кофейный бизнес. По словам Ганичевой, налоговая заподозрила дробление в том числе из-за схожести компаний и того, что дочь помогала матери с продажами и управлением.

Одним из аргументов инспектора стали объяснения самой дочери о том, как появился бизнес и какую роль в нем играла мать. При этом, по версии аудитора, документально компании оставались самостоятельными и это удалось доказать налоговой.

«Одинаковая сфера деятельности и родственные связи сами по себе еще не означают дробление бизнеса», — отметила Ганичева.

Эксперт рекомендует предпринимателям перед официальными беседами и допросами в ФНС подготовить подтверждающие самостоятельность бизнеса документы и проконсультироваться со специалистом.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: