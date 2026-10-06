Аудитор Людмила Ганичева о том, как вернуть налоги, не сесть и почему выручка — это эго предпринимателя

Ценник с человеческим лицом

Борис: Здесь контакты, чтобы звонить Людмиле и покупать ее услуги. Посмотрите, какой подход. А можешь сказать свой прайс? Как формируются цены в аудиторском бизнесе?

Людмила: Прайс у меня разный. Консультации по внешнеэкономической деятельности, например, стоят дорого, час от 30 000. А если звонит малыш, который только открылся, могу и бесплатно дать совет или за 5 000. Стараюсь ловить себя, тебе могут столько заплатить, а ты тратишь время. Но, может, моя помощь станет первым шагом в его бизнесе, и он вырастет в крупного предпринимателя, у нас есть те, кто с нами вырос за 18 лет.

Бизнес — не про то, что пришел в пиджачке к обеду и принесите мне кофе. Бизнесы с большими постоянными расходами, офисами, понтами аренды — прямой путь к банкротству. Один предприниматель снимал соседний офис, в 12 ночи встречались в коридоре с мешками мусора, экономили даже на уборщице. Сейчас у него большая производственная компания, лидер отрасли с оборотом почти до миллиарда. Я поначалу обслуживала его за копейки, рука об руку росли. И это кайфово. А если бы я сразу назвала большой ценник, кто знает, чем бы все кончилось.

Борис: Да, такой маркетинг тоже может быть, когда ты человеку сначала бесплатно что-то делаешь. А еще какие какие услуги? Какие цены на твои основные услуги?

Людмила: Обязательные аудиты стоят от 300 000, но их предприниматели не любят, это вынос мозга по ФСБУ, учетной политике. А я, как сама предприниматель, вижу много бизнесов и провожу аудит налоговой с точки зрения рисков. Было даже, что во время проверки нашла, директор по производству создал компанию на жену и по завышенным ценам покупал у нее товар, по сути кража, мошенничество. Такие проверки стоят до 300 000, но позволяют найти штуки, которые возвращают компании много денег.

Борис: Самый дорогой чек можешь назвать?

Людмила: После того как я перестроила сознание в предпринимательскую сторону и оценила свою реальную экспертизу после предложения о продаже компании. Обратилась компания с ВЭДом по налоговому консультированию по структурированию бизнеса, чек полтора миллиона. Они сказали: «Берем». Я такая: «Да, так можно?». За бухобслуживание приходит порядка 2 млн в месяц, когда меньше, когда больше, и на это аренда офиса, бухгалтеров.

Юрий: После аудита клиенты продолжают с вами сотрудничать?

Людмила: Да, довольно часто аудит перерастает в ежегодное сопровождение и консультации. Но здесь у меня есть один недостаток: я не всегда предлагаю клиентам дополнительные услуги, даже когда вижу их проблемы.

Например, одной компании после налогового консалтинга понадобился финансовый директор и управленческий учет. Я предложила сначала провести аудит и выстроить систему, а уже потом решать остальные задачи. Но в итоге на следующем совещании компания представила двух других финансовых директоров, хотя мы тоже могли взять на себя эту работу.