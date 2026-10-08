Росприроднадзор расширил чек-лист для экологического контроля

Обновленный список контрольных вопросов начнут применять 12 октября 2026 года. Он затронет компании и ИП.

Росприроднадзор дополнил перечень контрольных вопросов для экологического госконтроля. Приказ ведомства от 14.08.2026 № 502 опубликован 1 октября 2026 года.

Чек-лист будут использовать ведомство и его территориальные органы.

Новые вопросы касаются соблюдения требований при обращении с отходами, охраны атмосферного воздуха и водных объектов. С их помощью инспекторы будут оценивать, как компании и ИП выполняют обязательные экологические требования.

Среди них:

при раздельном накоплении отходов их размещают по видам и группам;

хозсубъекты, которые эксплуатируют объекты I, II, III категорий с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, должны согласовывать и утверждать планы по их снижению в периоды неблагоприятных метеоусловий;

запрет сбрасывать сточные воды с плавучих объектов;

временные дороги необщего пользования, лесные дороги в водоохранных зонах для создания отдельных объектов демонтируют после того, как потребность в них отпала.

Обновленный чек-лист вступит в силу 12 октября 2026 года. До этой даты организации и предприниматели смогут проверить по нему соблюдение требований, которые входят в предмет экологического госконтроля.