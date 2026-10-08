Налоговая уточнила, как уточненка повлияет на сальдо ЕНС

Проверка уточненной декларации может занять до трех месяцев. До ее окончания отрицательное сальдо ЕНС приведет к начислению пеней и создаст риск блокировки счетов.

Сумма налога к уменьшению отразится на ЕНС только после камеральной проверки уточненной декларации, напомнило УФНС России по Ярославской области. Такой порядок установлен ч. 5 п. 3 ст. 11.3 НК.

Если инспекция не выявит нарушений, сальдо изменится на следующий рабочий день после окончания проверки. При выявлении нарушений корректировку проведут в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения налогового органа.

Уточненную декларацию к доплате учитывают иначе. Сальдо ЕНС уменьшится в день ее подачи, но не раньше срока уплаты налога. Перед отправкой отчетности налогоплательщику следует обеспечить на ЕНС сумму, достаточную для погашения недоимки, иначе начнут начисляться пени и возникнет риск блокировки банковских счетов.

Уточненная декларация полностью заменяет предыдущую отчетность. Подать ее можно в любое время независимо от того, увеличивается или уменьшается налог, следует из п. 1 ст. 81 НК. Если после проверки инспекция подтвердит переплату, обязательства уменьшат, а начисленные за период проверки пени пересчитают.