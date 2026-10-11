Депутат рассказал о льготных программах для жителей малых городов и сел

Льготная программа доступна не во всех городах с населением до 30 тыс. человек. Населенный пункт должен входить в сельскую агломерацию или быть опорным.

Сельскую ипотеку можно оформить на срок до 25 лет по ставке от 0,1 до 3%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Минимальная ставка предусмотрена для приграничных муниципалитетов. Программа действует в селах, поселках городского типа, сельских агломерациях и опорных населенных пунктах.

Работники также могут арендовать жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Плата не должна превышать 0,15% МРОТ за 1 кв. метр. После 10 лет работы у указанного в договоре работодателя жилье разрешено выкупить не дороже 1% расчетной стоимости строительства или приобретения.

Участники земских программ при трудоустройстве на вакансии из утвержденных перечней получают от 0,5 млн до 2 млн рублей. Врачам выплачивают от 1 млн до 2 млн рублей, фельдшерам — от 0,5 млн до 1 млн рублей, учителям, работникам культуры и тренерам — 1 млн или 2 млн рублей. Получатель должен отработать пять лет.

В населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек максимальная специальная соцвыплата составляет 50 тыс. рублей в месяц для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медперсонала. С 2026 года проект «Развитие малого агробизнеса» также предусматривает гранты и субсидии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.