Бизнес предложили регистрировать по адресу электронной почты, но не любому

Для официальной переписки можно будет использовать адрес в государственной электронной почтовой системе «Почты России».

Регистрировать бизнес предложили по официальному электронному адресу в государственной системе «Почты России», сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет опубликован для общественного обсуждения.

«Одно из предложений — разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки», — пояснил Дмитрий Григоренко.

Сейчас юридические лица должны использовать для официальной коммуникации физический адрес. Законопроект предусматривает, что для постановки на учет в ФНС будет использоваться домашний адрес руководителя, однако в ЕГРЮЛ его указывать не будут.

Инициативу подготовили при работе над законом о модернизации и поддержке «Почты России». Президент Владимир Путин подписал его в июле, основные положения вступят в силу с 1 марта 2027 года.