Минфин предложил разрешить бизнесу официальную связь по электронной почте

Использовать электронную почту для юридически значимого взаимодействия смогут новые и действующие компании при соблюдении ряда условий.

Юридическим лицам могут разрешить использовать электронную почту как официальный канал связи с третьими лицами, предусмотрен механизм перехода юрлиц на использование электронного адреса следует из проектов федеральных законов Минфина, размещенных на портале законопроектов.

Возможность предусмотрена для ООО, которые относятся к субъектам МСП, ведут нелицензируемую деятельность и не оказывают профессиональные услуги на финансовом рынке. Руководитель компании должен проживать в России.

«Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде», — пояснили в Минфине.

Компания сможет в любой момент отказаться от электронной связи и вернуться к использованию физического адреса.

Государственную регистрацию ООО, выбравшего электронную почту для официальной связи, предложено проводить по месту жительства руководителя. Этот адрес также будут использовать для постановки компании на налоговый учет, а также определения подведомственности и подсудности дел с ее участием. Электронная почта будет применяться исключительно для официального юридически значимого взаимодействия.