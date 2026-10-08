Подмосковные фермеры смогут компенсировать расходы на сельский туризм

Заявки на субсидии принимают с 10 по 15 октября 2026 включительно. Поддержку предоставят малым и микропредприятиям, которые работают в сельской местности региона не менее года.

Фермеры Подмосковья смогут получить субсидии на развитие сельского туризма, сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Средства выделят из областного бюджета для возмещения части расходов.

Компенсировать можно затраты на благоустройство территорий возле гостевых домов, детских площадок и пунктов проката. Субсидия также распространяется на покупку оборудования, мебели, инвентаря, специальной техники и транспорта для туристов.

Участвовать могут сельхозпроизводители, которые относятся к малым или микропредприятиям и не менее года работают на сельской территории Подмосковья. Владельцам личных подсобных хозяйств субсидию не предоставят.

Заявку нужно подать онлайн через федеральный портал господдержки или региональный сайт «МОй АПК».