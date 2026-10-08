Купить подписку
Ведение бизнеса
Читать 1 мин

Подмосковные фермеры смогут компенсировать расходы на сельский туризм

Заявки на субсидии принимают с 10 по 15 октября 2026 включительно. Поддержку предоставят малым и микропредприятиям, которые работают в сельской местности региона не менее года.

22 просмотра2 открытия

Фермеры Подмосковья смогут получить субсидии на развитие сельского туризма, сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Средства выделят из областного бюджета для возмещения части расходов.

Компенсировать можно затраты на благоустройство территорий возле гостевых домов, детских площадок и пунктов проката. Субсидия также распространяется на покупку оборудования, мебели, инвентаря, специальной техники и транспорта для туристов.

Участвовать могут сельхозпроизводители, которые относятся к малым или микропредприятиям и не менее года работают на сельской территории Подмосковья. Владельцам личных подсобных хозяйств субсидию не предоставят.

Заявку нужно подать онлайн через федеральный портал господдержки или региональный сайт «МОй АПК».

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка