На «Клерке» открылась предпродажа абсолютно нового курса по учету в общепите со скидкой 50%

Клерк запустил новый курс повышения квалификации для бухгалтеров, главных бухгалтеров и руководителей ресторанного бизнеса — «Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка». Обучающая программа разработана с нуля и полностью адаптирована под жесткие требования законодательства и налоговую реформу.

Общепит традиционно считается одной из самых сложных ниш из-за стыка производства, розницы и услуг. Бухгалтерам приходится ежедневно сталкиваться с расчетом технологических карт (ТТК), калькуляцией блюд, контролем фудкоста, а также со специфическими государственными системами — ЕГАИС и маркировкой «Честный ЗНАК». Ошибки на любом из этих этапов грозят заведениям миллионными убытками, блокировками и штрафами от ФНС. При этом спрос на квалифицированных специалистов в HoReCa огромен — зарплаты на рынке стартуют от 90 000 рублей.

Новая программа рассчитана на 3 месяца дистанционного обучения по 1–2 часа в день и включает 12 практических модулей: Производственный учет: составление ТТК, расчет норм потерь и списания сырья.

Маркировка и ЕГАИС: правила работы с «Честным ЗНАКом» (вода, пиво, молоко) и алкогольной декларацией без риска блокировок.

Автоматизация: настройка «1С:Общепит», подключение онлайн-касс и интеграция с R-Keeper.

Налоги и проверки: безопасное применение льгот по НДС и страховым взносам, раздельный учет и подготовка к проверкам ФНС.

Официальный старт обучения намечен на 1 ноября 2026 года. Все выпускники получат официальный документ — Удостоверение о повышении квалификации (72 ак. часа) с обязательным внесением данных в госреестр ФИС ФРДО.

Пока курс находится на этапе предпродажи, на него действует скидка 50%.Успейте приобрести обучение можно за 12 821 ₽ вместо 25 900 ₽. Доступна беспроцентная рассрочка от 1 068 ₽/мес. и оплата по счету для юридических лиц.

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