Опрос показал, где россияне тратят больше всего денег по выходным

Покупки одежды и обуви стали самыми дорогими среди исследованных категорий в третьем квартале 2026 года. За год средний чек почти не изменился.

Средний чек по выходным в магазинах одежды и обуви составил 5 512 рублей, следует из исследования банка «Русский стандарт». В третьем квартале 2025 года он достигал 5 501 рубля.

В супермаркетах средний чек по субботам и воскресеньям вырос с 871 до 1 150 рублей. В кафе и ресторанах показатель увеличился с 1 008 до 1 044 рублей.

Средний чек в парикмахерских и салонах красоты составил 1 762 рубля против 1 576 рублей годом ранее. Банк изучил покупки через свою эквайринговую сеть по выходным в третьих кварталах 2025 и 2026 годов.