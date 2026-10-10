Цена домашнего уюта: сколько придется потратить на идеальный вечер

Чтобы провести уютный вечер дома с закусками, декором и расслабляющей ванной, понадобится около 1 720 рублей. Больше всего денег уйдет на создание атмосферы в квартире.

Стоимость уютного вечера дома составляет 1 720 рублей, подсчитали в сети Fix Price. В расчет вошли три категории товаров: домашний декор, закуски и принадлежности для ванны.

Самая дорогая часть набора — создание уютной атмосферы. На гирлянду, свечу или декоративный светильник, плед, кружку и осенние украшения потребуется около 730 рублей. При этом плед обойдется минимум в 499 рублей, гирлянда — от 87 рублей, а свеча — от 35 рублей.

Еще 470 рублей понадобится на закуски и напитки. В эту сумму вошли чай, чипсы, сухарики, фисташки, крекеры, попкорн, батончики, какао и маршмеллоу.

Комплект для домашнего спа-вечера обойдется примерно в 520 рублей. Он включает соль и пену для ванны, бомбочку, скраб, массажер для тела и мочалку.

В Fix Price также отметили рост продаж товаров для домашнего уюта. По сравнению с прошлым годом продажи ароматических свечей в банках увеличились на 100%, посуды — на 36%, а тематических осенних украшений для дома и сада — на 15%.