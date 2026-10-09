Миллион за рождение ребенка дают уже у 227 работодателей

Поддержка сотрудников с новорожденными становится корпоративным стандартом: выплаты ввели 227 предприятий, а маткапитал готовят к индексации на уровень инфляции.

Выплаты в 1 млн рублей при рождении ребенка ввели 227 предприятий. Компании работают в разных отраслях, однако их названия пока не раскрываются. Выплата предоставляется единовременно.

«Единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн рублей установили уже 227 предприятий в различных отраслях», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Статистику представили в стратегическом докладе на Всероссийской неделе охраны труда.

Кроме того, Минтруд планирует в следующем году проиндексировать материнский капитал на уровень инфляции. Ожидается, что выплата при рождении первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей.