Провайдеров обяжут обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с

Минцифры хочет установить минимальную скорость интернета для домохозяйств в многоквартирных домах. Выполнить требование операторы должны будут в течение десяти лет.

Скорость доступа в интернет в каждом домохозяйстве многоквартирного дома должна составлять не менее 1 Гбит/с, следует из планов Минцифры. Требование предполагается реализовать в течение десяти лет.

За повторные нарушения законодательства в области связи операторов смогут лишать лицензии во внесудебном порядке. После этого получить новую лицензию нельзя будет в течение десяти лет. Об этом пишет «Коммерсант».

Также провайдеров планируют обязать обеспечивать непрерывность услуг связи. Конкретные условия применения новых требований в опубликованной информации не указаны.