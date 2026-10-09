Провайдеров обяжут обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с
Минцифры хочет установить минимальную скорость интернета для домохозяйств в многоквартирных домах. Выполнить требование операторы должны будут в течение десяти лет.
Скорость доступа в интернет в каждом домохозяйстве многоквартирного дома должна составлять не менее 1 Гбит/с, следует из планов Минцифры. Требование предполагается реализовать в течение десяти лет.
За повторные нарушения законодательства в области связи операторов смогут лишать лицензии во внесудебном порядке. После этого получить новую лицензию нельзя будет в течение десяти лет. Об этом пишет «Коммерсант».
Также провайдеров планируют обязать обеспечивать непрерывность услуг связи. Конкретные условия применения новых требований в опубликованной информации не указаны.