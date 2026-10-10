«Сберинвестиции» запустят ИИ-анализ новостей и курсов цифровых валют

Два новых инструмента будут оценивать новостной фон вокруг актива и анализировать динамику его курса. В дальнейшем инвесторы смогут покупать несколько активов в диалоге с ИИ.

Два ИИ-инструмента для российского рынка цифровых валют разрабатывают «Сберинвестиции», сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Настоящее будущее». Первый сервис определит, насколько позитивен или негативен новостной фон вокруг актива. Второй проанализирует курсы цифровых валют и их динамику.

Новые сервисы дополнят ИИ-аналитику, портфельную аналитику и агента по управлению капиталом, которые уже доступны в приложениях Сбера. Компания также планирует запустить пакетную покупку нескольких активов в одном сценарии.

«Человек формулирует задачу обычным языком, ИИ анализирует данные, подбирает варианты и помогает клиенту выполнить согласованное с ним действие», — сказал Ведяхин.

В мобильном приложении появятся персональные инвестиционные стратегии и идеи, подобранные алгоритмами машинного обучения. Отдельного ИИ-помощника создадут для начинающих инвесторов и подростков: он будет отвечать на вопросы, а подростковая версия получит игровые механики. Агентные решения также позволят работать с портфелем и проводить его ребалансировку в диалоге.