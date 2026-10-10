Минфин: доходность ПДС достигала 19-20% благодаря поддержке государства и управлению НПФ

ПДС стала универсальным долгосрочным инструментом: государство поддерживает участников вычетом до 400 тыс. рублей и софинансированием до 36 тыс. рублей в год, а доходность НПФ в 2025 году достигала 19-20%.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев рассказал, что россияне заключили более 14 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн рублей. По его словам, сформированные регуляторные и институциональные условия позволяют использовать ПДС как надежный инструмент для накоплений — от финансовой подушки до формирования пенсионного капитала.

«Уникальность ПДС заключается в ее универсальности – она предполагает возможность решить сразу несколько задач. У данного продукта длинный временной горизонт – 15 лет, исходя из этого государство создает соответствующие стимулы, среди которых – налоговый вычет и софинансирование», — сказал Алексей Яковлев.

Совокупность налоговых стимулов и софинансирования фактически увеличивает доходность ПДС, дополняя результаты управления портфелем НПФ. В прошлом году доходность могла достигать 19-20%.

Он отметил, что средства участников защищены требованиями к достаточности капитала НПФ, управлению рисками и стресс‑тестированию. При этом ПДС не заменяет другие инструменты накоплений: государство предлагает широкую линейку продуктов, включая ИИС с налоговыми преференциями, банковские депозиты и другие решения.