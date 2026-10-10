Торговые сети хотят обязать отдавать местным товарам не менее 25% ассортимента

Требование предлагают ввести для сетей, которые занимают более четверти регионального рынка. Законопроект направили на заключение правительства.

Не менее 25% ассортиментных позиций в магазинах крупных торговых сетей должны будут составлять товары, произведенные в регионе их работы, следует из законопроекта парламентария Леонида Слуцкого. Новые правила в случае принятия документа вступят в силу 1 марта 2027 года.

Инициативу подготовили после встреч представителей ЛДПР с российскими фермерами. Производители сообщили, что им сложно попасть в крупные торговые сети и конкурировать с крупными заводами. Об этом пишет RG.RU.

Сети смогут распределять местные товары между магазинами с учетом их площади, специализации, формата торговли и потребительского спроса. При этом им не придется включать в ассортимент продукцию, которой нет на соответствующем региональном рынке.

Критерии применения новых требований должно установить правительство. Обязанность затронет только торговые сети, доля которых превышает 25% рынка региона.