⚡️ Итоги дня: роботы «Лавки» расширяются, вырос спрос на чайные церемонии, Сбер запускает ИИ по созданию видео, в кормах для кошек нашли с тяжелые металлы

Выручка России от экспорта консервированных грибов за восемь месяцев выросла на 18% и достигла 1,3 млн долларов, сообщили в «Агроэкспорте».

Спрос на выездные чайные церемонии в России с начала 2026 года вырос на 57%.

Россияне все чаще выбирают товары под собственными торговыми марками, и в январе-августе 2026 года их доля в категории детских игрушек достигла 86,7%.

Ассортимент ноутбуков ушедших из России брендов начал сокращаться: участники рынка сообщили, что число доступных моделей Dell, HP и Apple уменьшилось примерно на 10% из‑за новых правил сертификации, которые сделали ввоз небольших партий экономически невыгодным.

Lindt нарастил продажи в России на 65% за четыре года после ухода с рынка, хотя производитель заявляет, что не экспортирует продукцию в страну с 2022 года, а рост спроса обеспечили крупные поставки из Европы и сокращение выбора в премиальном сегменте.

Количество авиарейсов с задержкой более двух часов за январь–август 2026 года выросло на 20,3%, почти до 118,2 тыс., сообщили в Минтрансе.

«Яндекс» заявил, что пока не может подтвердить восстановление оборудования дата‑центра в Сасово, где пожар произошел после атаки дронов.

«Яндекс Еда» сообщила, что у части пользователей возникли сложности с оплатой заказов, и специалисты уже устраняют проблему, при этом инцидент произошел на фоне повреждения дата‑центра в Калуге после атаки БПЛА.

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре снизились на 6,2% — до 115,1 тыс. машин, сообщили в «Автостате».

Продажи Lada Iskra в сентябре выросли в 3,4 раза и достигли 3,2 тыс. автомобилей.

Южная Корея с начала лета отправила в Россию более 176 тыс. тонн топлива, главным образом дизеля, который в июле и августе доставили во Владивосток 14 рейсами семи танкеров, включая три суда под санкциями Великобритании и ЕС.

«Яндекс Лавка» расширила роботизированную доставку: роверы теперь работают на 130 дарксторах, то есть обслуживают каждый шестой из 736 складов сервиса.

Продавец детской одежды Gulliver начал выходить на рынок товаров для животных и готовит линейку игрушек и аксессуаров под брендом Gulliver Pets.

В чате поддержки приложения Сбера появились консультации на 90 языках, которые обеспечиваются онлайн‑переводом модели GigaChat.

«Сбер» представил ИИ‑модель Kandinsky 6.0 Video, которая позволяет пользователям «ГигаЧата» создавать ролики с синхронной речью, музыкой и звуками окружения и уже доступна разработчикам в опенсорсе.

Продажи корпусных десертов на «Авито» выросли в 18 раз по сравнению с 2025 годом, средняя стоимость составила 600 рублей за позицию.

В 99 из 100 исследованных кормов для кошек обнаружили тяжелые металлы, включая свинец, кадмий и мышьяк в продукции 62 марок.

ФПК продлила на 2027 год невозвратные тарифы, по которым действует скидка 20%.

Зимой в Абхазию будут ходить только московский поезд и электропоезд «Диоскурия», сообщили в РЖД, добавив, что за девять месяцев 2026 года железнодорожным транспортом перевезено более 400 тыс. пассажиров.

Северную Осетию подключат к московской билетной системе, там будет можно пользоваться «Тройкой».

Самыми популярными зарубежными направлениями для осенних школьных каникул стали Турция и Китай, рассказали в OneTwoTrip.

Базовая станция YADRO BTS8100 в сети «МегаФона» показала скорость LTE свыше 800 Мбит/с благодаря новому радиомодулю для диапазонов 2100/2600 МГц, поддержке 256 QAM и агрегации трех несущих.

Курс по ИИ и информационной безопасности станет обязательным для учеников 5–11-х классов.